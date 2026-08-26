Sala Constitucional condenó al estado por la demora para liberar a dos imputados del Caso Madre Patria

La Sala Constitucional condenó al Estado por la demora de hasta 29 horas para liberar a dos imputados del Caso Madre Patria, determinando que existió una privación ilegítima de libertad por parte del Ministerio de Justicia.

Los magistrados declararon parcialmente con lugar un hábeas corpus presentado por los defensores de los sospechosos, quienes permanecieron tras las rejas hasta un día después de recibida la orden de liberarlos.

El monto a cancelar por el Estado se deberá definir en una etapa posterior al juicio que se debe seguir por el caso Madre Patria.