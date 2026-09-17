Sacerdote hace pan y su comunidad organiza subasta para ayudar a su parroquia

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El sacerdote de San José de la Montaña, Edson Morales, disfruta del mundo equino y siempre busca recursos para que a su parroquia no le falte nada, incluso hace pan a beneficio.

Con creatividad, esfuerzo y el apoyo de su comunidad, se las ingenia para sacar adelante diferentes proyectos y necesidades de su iglesia.

Esta vez, sus propios vecinos se unieron y organizaron una subasta ganadera para recaudar fondos y ayudarle a cubrir los gastos de la parroquia.