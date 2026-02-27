Sabores del Caribe costarricense: tradición, coco y fuego lento en cada plato

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La chef Nadine Cole, especialista en gastronomía caribeña, compartió sus secretos para lograr un pollo con piel dorada y crujiente, similar al bronceado que ella luce.

El primer tip es calentar bien el aceite en el sartén antes de incorporar el pollo, para evitar que se queme y asegurar una cocción pareja.

A pesar de que algunas personas añaden azúcar para potenciar el dorado, la chef recomienda usarla con moderación para que el pollo no adquiera un sabor dulzón. Además, aconseja retirar los residuos de ajo, cebolla y especias del adobo antes de freír, ya que estos pueden quemarse y arruinar el plato.