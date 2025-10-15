El ayote de temporada destaca por su intenso sabor y versatilidad en la cocina tradicional. Su cosecha representa una oportunidad para incorporar productos frescos y locales en la alimentación diaria. El precio accesible durante esta época lo convierte en una opción económica y nutritiva.

La elección de un buen ejemplar requiere observar su color, textura y firmeza característicos. El proceso de partición debe realizarse con cuidado para aprovechar al máximo el producto. Las sobras pueden guardarse adecuadamente para preparaciones futuras sin perder sus propiedades.

Las preparaciones van desde el simple ayote asado hasta cremas y queques de sofisticado sabor. Cada receta permite descubrir nuevas facetas de este ingrediente tradicional costarricense. La temporada de ayote invita a la creatividad culinaria y al rescate de recetas ancestrales.