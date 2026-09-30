¡Sabor de abuela! Así transforma la tapa de dulce al arroz con leche

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La tapa de dulce es un ingrediente tradicional de la cocina costarricense que transforma por completo el sabor del arroz con leche, aportando ese toque de “sabor de abuela” que convierte un postre sencillo en una experiencia nostálgica y deliciosa.

Susana Ugarte, consejera alimentaria de la Cafetería Donde Su, explica cómo se utiliza la tapa de dulce en la preparación del arroz con leche, cuál es el punto exacto para que el postre quede cremoso sin que el arroz se deshaga, y qué otros postres tradicionales se pueden preparar con este ingrediente.

La especialista comparte los secretos de esta receta que pasa de generación en generación y que mantiene viva la tradición culinaria costarricense.