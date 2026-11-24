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El budín es uno de esos clásicos que evocan la cocina de la abuela y acompañan muy bien una taza de café.
Esta preparación también permite incorporar nuevos ingredientes para crear versiones con diferentes sabores y texturas.
La chef Alexandra Vargas Murillo enseña a preparar budines con higos, dátiles y semillas, además de alternativas con leche condensada cocinada.
La preparación incluye versiones sin azúcar añadida y recomendaciones para ajustar el horneado según el tamaño y los ingredientes.