Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El budín es uno de esos clásicos que evocan la cocina de la abuela y acompañan muy bien una taza de café.

Esta preparación también permite incorporar nuevos ingredientes para crear versiones con diferentes sabores y texturas.

La chef Alexandra Vargas Murillo enseña a preparar budines con higos, dátiles y semillas, además de alternativas con leche condensada cocinada.

La preparación incluye versiones sin azúcar añadida y recomendaciones para ajustar el horneado según el tamaño y los ingredientes.