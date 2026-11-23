Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

La Navidad está cada vez más cerca y los emprendimientos gastronómicos comienzan a presentar sus propuestas para las celebraciones de fin de año.

En Moravia, Stephanie y Jeremy ofrecen una variedad de postres, queques y opciones saladas elaboradas de manera artesanal y bajo pedido.

Entre sus preparaciones destaca la torta vasca, hecha a base de queso y horneada, con una cobertura de glaseado de fresa y cerezas.

Asimismo, también ofrecen el tradicional Red Velvet, que preparan con buttercream de queso crema. Su receta incluye harina, chocolate y vinagre, un ingrediente que, según explicaron, ayuda a conseguir una textura y un sabor particulares.

Para quienes buscan los sabores tradicionales de diciembre, hay un queque navideño con clavo de olor, jengibre, canela, semillas, almendras y nueces. Uno de sus ingredientes especiales es la fruta confitada, que se mantiene en preparación durante un año antes de incorporarla a la receta.