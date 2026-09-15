Sabor a Costa Rica: Los ingredientes que nos identifican

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La gastronomía costarricense es una rica fusión de herencias indígenas, españolas y africanas que destaca por sus sabores caseros, frescos y naturales, con el maíz, los frijoles y el arroz como pilares fundamentales de la dieta diaria.

El chef Leonardo Tacsan nos lleva a un recorrido por las siete provincias y sus aromas y sabores únicos, explicando cómo el uso frecuente de culantro, achiote y comino caracteriza el sabor tico.

El especialista detalla que el pejibaye, el cacao, la yuca y el ayote forman parte del legado ancestral que define la identidad culinaria del país, y que cada provincia aporta ingredientes y preparaciones que enriquecen la mesa costarricense.