¿Sabía que en Costa Rica viven más de 775 mil gatos?

Este sábado 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha que celebra a los felinos domésticos y que encuentra a Costa Rica con más de 400 mil hogares que tienen al menos uno como mascota.

La región central es la que registra la mayor concentración de gatos, seguida de la chorotega y la huetar norte, datos que reflejan la popularidad de estos animales en el país.

Los felinos duermen entre 12 y 16 horas diarias y diversos estudios indican que perciben el hogar como su territorio y a los humanos como parte de su entorno, más que como dueños.