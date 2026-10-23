¿Sabe cuál queso elegir para cada receta? Le damos una guía práctica para aprovecharlos mejor

María Jesús Esquivel Murillo y Xiomara Chaves González ofrecen una guía para elegir el queso ideal.

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Para pasta, risotto o gratinados, elegir el queso ideal depende de la preparación, por lo que conocer las características de cada variedad permite aprovecharlos mejor en la cocina.

María Jesús Esquivel Murillo, experta en quesos, y la consejera alimentaria Xiomara Chaves González ofrecen una guía rápida para elegir el queso correcto según su textura, nivel de grasa, humedad y tiempo de maduración.

Las especialistas detallan cuál es el queso ideal para lograr esa textura elástica perfecta en una pizza o un sándwich y cuáles son los tipos de quesos indispensables para armar una tabla de quesos.