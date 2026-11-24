Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El cuidado íntimo comienza por conocer el cuerpo y reconocer sus cambios. El flujo vaginal es parte del funcionamiento natural del organismo y observar sus características permite identificar cuándo algo se aparta de lo habitual y requiere atención profesional.

Por eso, Saba, marca de Essity, compañía líder en higiene y salud, comparte recomendaciones para fortalecer los hábitos de cuidado íntimo, elegir productos según las necesidades personales y reconocer cuándo es importante consultar con una ginecóloga.

El flujo vaginal puede variar en cantidad, textura y apariencia a lo largo del ciclo menstrual. Conocer el patrón habitual de cada cuerpo facilita identificar señales de alerta, como mal olor, ardor, picazón o cambios hacia tonalidades verdosas. Ante estas manifestaciones, lo recomendable es buscar valoración médica.

Higiene íntima: conocer el cuerpo también es cuidarlo

Uno de los aspectos fundamentales es distinguir entre la vulva y la vagina. La primera corresponde a los genitales externos, mientras que la segunda es un conducto interno que cuenta con mecanismos naturales de autolimpieza.

Por esta razón, la higiene debe concentrarse en la zona externa. Los lavados vaginales internos pueden alterar el equilibrio de la flora vaginal y afectar sus mecanismos de defensa. Utilizar productos adecuados para la higiene externa y respetar las necesidades de la piel contribuye a una rutina más cómoda.

“Una rutina de cuidado íntimo empieza por conocer el cuerpo. Cada mujer tiene necesidades particulares, por lo que la elección de productos debe considerar su comodidad y la sensibilidad de la piel. Si aparecen molestias o cambios que generan dudas, lo adecuado es consultar”, explicó la Dra. Adriana Sánchez, ginecóloga.

Protectores diarios: comodidad y cambios frecuentes

Los protectores diarios pueden ser un complemento de la rutina de higiene íntima. Para elegirlos, es importante considerar la cantidad de flujo, la sensibilidad de la piel, el ajuste a la ropa interior y las actividades que se realizan durante el día.

Saba recomienda cambiar los protectores diarios al menos tres veces al día o antes si es necesario. También aconseja llevar repuestos cuando se permanece fuera de casa durante varias horas, para facilitar su reemplazo y mantener una sensación de comodidad.

La marca cuenta con alternativas como Delicate, Multiestilos, Sensiti-V y V-Sport, con diferentes tamaños y diseños para responder a distintas necesidades y preferencias.

“Desde Saba buscamos acompañar a las mujeres con información cercana para conocer las alternativas de cuidado íntimo y elegir según sus necesidades. Entender cómo utilizar los productos y cuándo consultar ayuda a tomar decisiones con confianza”, señaló Víctor Zamora, coordinador de marca de Saba Centroamérica.

Conocer el cuerpo, prestar atención a sus cambios y adoptar hábitos adecuados permite tomar decisiones informadas sobre la salud íntima.