Ruta 32 tendría iluminación y cobertura telefónica completa en las próximas semanas

ICE espera terminar los trabajos en las próximas semanas.

La Ruta 32, una de las vías más peligrosas del país, contará con iluminación completa y cobertura telefónica en las próximas semanas, según el Instituto Costarricense de Electricidad, que estima concluir los trabajos a mediados de septiembre.

Sin embargo, la presidenta Laura Fernández ha solicitado que las obras estén listas para finales de este mes, de cara a las celebraciones del 31 de agosto, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los conductores.

La mejora en infraestructura y conectividad en esta ruta caribeña es esperada por los usuarios que a diario transitan por esta vía.