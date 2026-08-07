Ruta 32 tendría iluminación y cobertura telefónica completa en las próximas semanas

La Ruta 32, una de las vías más peligrosas del país, contará con iluminación completa y cobertura telefónica en las próximas semanas, según el Instituto Costarricense de Electricidad, que estima concluir los trabajos a mediados de septiembre.

Sin embargo, la presidenta Laura Fernández ha solicitado que las obras estén listas para finales de este mes, de cara a las celebraciones del 31 de agosto, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los conductores.

La mejora en infraestructura y conectividad en esta ruta caribeña es esperada por los usuarios que a diario transitan por esta vía.