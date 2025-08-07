La Ruta 32, principal vía al Caribe, permanece cerrada por tercer día consecutivo debido a cuatro deslizamientos que generaron cascadas en los taludes, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Autoridades advierten que las rutas alternas como Vara Blanca y Turrialba están colapsadas, mientras transportistas reportaron caída de piedras sobre vehículos atrapados durante el cierre del miércoles.

La posible reapertura, estimada para este jueves al mediodía, sumaría 13 interrupciones en lo que va del año.