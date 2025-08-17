Después de permanecer cerrada por tres días debido a las lluvias y la inestabilidad de los taludes, la Ruta 32 fue reabierta este domingo con condiciones especiales de tránsito para garantizar la seguridad de los usuarios.

El MOPT informó que la carretera estará habilitada únicamente durante el día, y que a partir de las 5:00 p.m. se aplicarán cierres preventivos en todo el trayecto, medida que regirá para todo tipo de vehículos.

El cierre prolongado afectó a docenas de conductores y traileros que utilizan la ruta diariamente para transportar mercancías. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus viajes con antelación y, en caso de requerir tránsito nocturno, optar por rutas alternas.

El monitoreo de la zona continuará de forma constante debido a la saturación de los suelos y la probabilidad de más lluvias en los próximos días.