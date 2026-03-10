Ruta 1 tendría túnel entre Hospital México y Monumento al Agua

Obra busca agilizar el tránsito en uno de los puntos más congestionados.

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El proyecto de ampliación de la Ruta 1 contempla la construcción de un túnel subterráneo a la altura del puente Juan Pablo II y el Monumento al Agua.

La nueva infraestructura vial conectará las inmediaciones del Hospital México con el sector cercano al Hotel San José Palacio, permitiendo que los vehículos crucen de forma subterránea y evitando así los congestionados cruces y semáforos en superficie.

Esta solución responde a la necesidad de descongestionar uno de los puntos más críticos para el tránsito en la capital, donde los conductores enfrentan a diario largas presas.