Ruta 1 tendría túnel entre Hospital México y Monumento al Agua

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El proyecto de ampliación de la Ruta 1 contempla la construcción de un túnel subterráneo a la altura del puente Juan Pablo II y el Monumento al Agua.

La nueva infraestructura vial conectará las inmediaciones del Hospital México con el sector cercano al Hotel San José Palacio, permitiendo que los vehículos crucen de forma subterránea y evitando así los congestionados cruces y semáforos en superficie.

Esta solución responde a la necesidad de descongestionar uno de los puntos más críticos para el tránsito en la capital, donde los conductores enfrentan a diario largas presas.