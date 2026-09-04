Ruta 1 tendrá desvío importante durante los próximos tres meses

Los conductores que utilizan la Ruta Nacional 1 deberán tomar previsiones a partir del próximo lunes 7 de septiembre, debido a un desvío temporal que se mantendrá durante los próximos tres meses en San Ramón de Alajuela.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la medida permitirá avanzar con las obras del intercambio de San Ramón, específicamente en los trabajos relacionados con el túnel de La Unión.

¿Cómo será el desvío?

El desvío estará habilitado las 24 horas, de lunes a domingo, y se mantendrá desde el 7 de septiembre hasta diciembre de 2026.

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Durante este periodo, el tránsito será trasladado temporalmente a una vía aledaña mientras continúan las labores de construcción.

¿Por qué cerrarán este tramo?

El desvío permitirá ejecutar diferentes trabajos necesarios para completar el proyecto.

Entre las labores previstas están las excavaciones, construcción de pilotes, colocación de muros de gaviones, rellenos y ampliación del túnel de La Unión.

El MOPT indicó que en el sitio se instalará la señalización correspondiente para orientar a los conductores y advertir sobre el cambio en la circulación.

Además, debido a que se trata de una zona de trabajo, los conductores deberán respetar el límite máximo de velocidad de 30 kilómetros por hora.