Albert Rudé lamentó el falló en el balón parado donde Kendall Waston puso el empate en el clásico.

“En un balón parado que hemos tenido un error en la marca nos han empatado, es una serie que cerramos en casa, tenemos a favor el gol de visita, entonces vamos a seguir adelante”.

Con esto saltó la pregunta de la parte emocional de Alajuelense y cómo la manejarán.

“Emocionalmente estamos muy fuertes, estamos unidos por los colores, cuando ha tocado sufrir, sufrimos, son cosas que pueden pasar, es parte del juego, no nos afecta negativamente”.

El entrenador dejó el ego de lado y señala que no le preocupa no poder ganarle a Saprissa, que lo que quiere es sacar la serie.

“Aquí lo importante no es Rudé, ni cómo se siente uno, aquí lo que importa es el equipo, ha sacado un buen resultado y ahora cerrar en el Morera Soto”.

El tiempo de trabajo, según el técnico, les favoreció para este partido.

“Hemos preparado esta serie meticulosamente, hemos tenido mucho tiempo para prepararlo, los jugadores se añadieron muy bien el plan, hicieron un partidazo, al final por un balón parado nos empatan”.

Ante otras situaciones, en esta ocasión Alajuelense llega con ventaja para el partido de vuelta.

“Este escenario que tenemos hoy es diferente, ellos tienen que ir a nuestra casa a proponer, tenemos un buen resultado de visita y ahora tenemos que plantear un partido muy inteligente”.

Para Rudé ¿Cómo jugó su equipo?

“Lo único que puedo decir es que no me hubiera gustado que entrara ese gol a balón parado, por lo demás ha sido un partido impresionante. Hubo jugadores que tenían cargas por un viaje impresionante ya no podían más”.

Por último le dejó una tarea a su afición.

“El ambiente en el partido femenil era muy poderoso y espero que para el martes va a ser todavía más poderoso y sé que el ambiente nos va a ayudar a meternos a una final”.