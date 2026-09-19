Rony Vega “El Guachi”, el mandadero de 105 años que recorre Orosi realizando encargos

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Johnny Mella Alce, conocido como El Guachi, tiene 105 años y se dedica a realizar mandados para los vecinos de Orosi.

El hombre, que es sordo de un lado y no sabe leer ni escribir, se apoya en mensajes de audio y WhatsApp para cumplir los encargos.

El Guachi sufrió un accidente a los 7 años cuando un carro lo atropelló en la carretera de Orosi, hecho que le dejó secuelas como la sordera y la imposibilidad de leer.

A pesar de ello, realiza compras en supermercados, el seguro, carnicerías y otros comercios, además de trabajos de jardinería en casas de la zona.

Una vecina lo describió como una persona muy conocida en Orosi, apreciada por chiquillas, mujeres maduras y hombres que lo consideran un gran amigo.

El hombre afirma que su memoria le permite recordar los encargos y que se ha convertido en el chiquito de todos.