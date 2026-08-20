Ronaldinho sale del retiro y es contratado en Europa

Ronaldinho Gaúcho vuelve a sorprender al mundo del fútbol y a sus 46 años, el brasileño salió del retiro y regresará a la competencia profesional con el Ravenna FC, equipo que milita en la Serie C de Italia.

El exjugador del Barcelona, AC Milan y París Saint-Germain llegó este jueves a Italia para comenzar esta nueva etapa, que combina su regreso a las canchas con una participación en el proyecto empresarial del club. Ronaldinho se incorporará como accionista y también será una de las principales figuras para impulsar la imagen del equipo.

Ronaldinho quiere volver a marcar

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a un partido oficial, el acuerdo contempla que el brasileño dispute al menos un encuentro con el Ravenna.

La intención del propio Ronaldinho sería cerrar su carrera con un último gol oficial. El brasileño no disputa un partido profesional desde 2015, cuando defendió la camiseta del Fluminense.

Su posible regreso genera gran expectativa entre los aficionados, especialmente por tratarse de uno de los futbolistas más reconocidos de su generación.

El Ravenna apuesta por una leyenda

La llegada del brasileño también representa un importante movimiento para el Ravenna. El club busca aprovechar la presencia de una figura mundial para aumentar su exposición internacional y fortalecer un proyecto que tiene aspiraciones de crecer dentro del fútbol italiano.

Ronaldinho no estará disponible para el debut de temporada del equipo frente al Reggiana, por lo que los aficionados deberán esperar para conocer cuándo se producirá su regreso oficial a una cancha.

Mientras tanto, el fútbol mundial vuelve a tener los ojos puestos en una leyenda que, a los 46 años, está lista para intentar escribir un último capítulo de su carrera.

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Escrito por: Daniel Palma Durán