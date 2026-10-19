Rónald Matarrita será la principal baja de Alajuelense

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Ronald Matarrita será la principal baja de Alajuelense para las semifinales de la Copa Centroamericana debido a tarjetas amarillas acumuladas en el torneo.

El jugador ha sido pieza clave del equipo en esta Copa Centroamericana, por lo que el conjunto rojinegro pierde a uno de sus futbolistas más regulares de la temporada.

La ausencia de Matarrita será suplida por John Paul Ruiz, jugador que también destaca para el equipo en este campeonato y a quien el cuerpo técnico utilizó en el último juego.

Óscar Ramírez, técnico alajuelense, explica que “estamos todos compenetrados, estamos todos atentos y se hizo un muy buen trabajo”.