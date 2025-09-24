Por medio de su Instagram, el lateral Ronald Matarrita se refirió a la expulsión con la que le sancionaron en el juego ante Motagua.

Hechos

El defensor manudo fue expulsado tras una fuerte barrida contra Carlos Mejía, al minuto 14′.

Disculpa

El equipo manudo quedó diezmado, hecho que aprovechó el equipo hondureño y en los últimos minutos se llevaron la victoria en el Morera Soto.

Ante esto, Matarrita se disculpó con la afición:

“Los que me conocen saben que daría la vida por esta institución! Nunca he sido malintencionado para jugar y siempre voy al 100 cada jugada, la bola me queda debajo del cuerpo y hace que la jugada se vea muy aparatosa cuando fui al duelo y si pudiera devolver el tiempo tomaría otra decisión pero desgraciadamente no puedo“.

Copa Centroamericana

Los manudos buscarán remontar la serie en Honduras el próximo martes.