Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Rónald «La Bala» Gómez ya entrenó al Pérez Zeledón este martes en el Estadio Generaleño, tras llegar al país el lunes procedente del Deportivo Iztapa de la Segunda División de Guatemala.

Gómez es el tercer técnico del equipo en este campeonato, tras Robert Arias en la primera vuelta y José Giacone en la jornada 10, mientras Pablo Ascurra y Tomás Peñaranda dirigieron como interinos.

El entrenador de 51 años vuelve a la Primera División de Costa Rica luego de dirigir a Limón en 2014, y antes también estuvo al frente de Santos de Guápiles y Carmelita en el fútbol nacional.

