Las emociones como el miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad pueden provocar enfermedades al afectar el sistema inmunológico y causar disfunción en órganos, según Jorge Hernández, terapeuta natural, quien recomienda usar ajo, jengibre y té de orégano para contrarrestar estos efectos.

Hernández también explica técnicas como auriculoterapia y acupuntura para manejar emociones inconscientes, destacando que el equilibrio entre mente y cuerpo es crucial para prevenir condiciones como hipertensión o problemas digestivos.