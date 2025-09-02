Los aromatizantes naturales elaborados con romero, eucalipto y lavanda ofrecen beneficios terapéuticos y crean ambientes serenos, según Erika García Moreno, técnica en dermocosmética, quien explica que estos aromas extraídos de plantas y flores pueden aplicarse en sábanas y almohadas para potenciar la relajación.

García también recomienda usar lavanda en baños por sus propiedades calmantes y destaca que sus productos están diseñados para integrar bienestar diario sin recurrir a químicos artificiales.