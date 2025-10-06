El romero ha sido utilizado durante siglos por sus múltiples beneficios para la salud capilar. Karen Carpio Bonilla, dermocosmetóloga, explica que esta planta estimula la microcirculación en el cuero cabelludo. Este efecto promueve la nutrición de los folículos pilosos y fortalece las raíces del cabello.



Los componentes activos del romero actúan directamente sobre el ciclo de crecimiento del pelo. Puede utilizarse en forma de tónicos, shampoo o aceites esenciales según las necesidades de cada persona. Su eficacia ha sido comparada favorablemente con tratamientos convencionales para la caída del cabello.



Preparar un tratamiento casero con romero es sencillo y económico. Solo se necesitan algunas ramas frescas y aceites vehiculares como el de uva o oliva. La constancia en su aplicación es clave para obtener resultados visibles en un plazo razonable.