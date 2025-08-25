El futbolista del FC Barcelona, de 18 años, Lamine Yamal, ha oficializado su relación con la cantante argentina Nicki Nicole al compartir una romántica fotografía en la celebración del 25º cumpleaños de la artista.

En la imagen, ambos aparecen sonrientes y elegantes, con Lamine vistiendo un traje y Nicki un conjunto con transparencias, acompañados de un pastel blanco, un ramo de rosas, globos en forma de corazón y pétalos sobre la mesa, creando un ambiente romántico y festivo.

Los rumores sobre su relación comenzaron a circular a principios de agosto, pero ambos habían mantenido silencio al respecto. Sin embargo, este gesto público puede confirmar su vínculo sentimental.

La pareja ya había sido vista junta anteriormente, incluyendo una aparición en la fiesta de mayoría de edad de Lamine en julio, lo que avivó las especulaciones sobre su relación.

La cantante resubió la historia con emojis de corazones con fuego.

Este gesto público ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y entusiasmo por la pareja en redes sociales.