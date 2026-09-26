Prohíben de inmediato el ingreso a centro turístico

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó suspender temporalmente el ingreso de vehículos y visitantes a Playa Blanca, en Punta Leona.

La medida obliga al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) a cerrar el paso a los vehículos mientras avanza un estudio sobre la capacidad de carga del humedal ubicado en esta zona turística.

El análisis determinará cuánto impacto puede soportar el ecosistema y permitirá establecer las condiciones necesarias para protegerlo.

Medida busca proteger el humedal

La decisión judicial se mantendrá mientras avanza el proceso correspondiente. Por ahora, el SINAC analiza la resolución para determinar las acciones que deberá implementar en Playa Blanca.

La suspensión afecta temporalmente el acceso de visitantes y vehículos al reconocido sitio turístico.

El objetivo de la medida consiste en evitar que la actividad turística genere un impacto mayor sobre el humedal, mientras las autoridades cuentan con información técnica sobre su capacidad.

Humedal lleva décadas sin plan de manejo

La decisión llega semanas después de que la Sala Constitucional ordenara elaborar un plan de manejo para el humedal.

Este ecosistema lleva 32 años sin contar con este instrumento, que resulta necesario para establecer las medidas de protección y gestión del sitio.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades avanzan con las acciones ordenadas y el estudio de capacidad de carga.

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