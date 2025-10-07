El presidente Rodrigo Chaves enfrentará un nuevo proceso de levantamiento de inmunidad, esta vez solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Este procedimiento legal permitiría investigar al mandatario en el marco de sus funciones presidenciales. No es la primera vez que el presidente enfrenta este tipo de procedimiento.

El proceso se desarrollará según los establecido en la Constitución Política y las leyes correspondientes. La Asamblea Legislativa será la encargada de conocer y resolver sobre la solicitud presentada por el TSE. El trámite requiere cumplir con formalidades específicas.

El caso ha generado expectativa en el ámbito político nacional, donde se analizan las posibles implicaciones de este proceso. Mientras tanto, la presidencia continúa con su agenda de trabajo habitual mientras avanza el procedimiento legislativo.