Rodrigo Chaves sentiría vergüenza si Patricia Solano es escogida como presidenta de la Corte Suprema

El ministro Rodrigo Chaves indicó que le daría vergüenza como costarricense que la magistrada Patricia Solano sea escogida como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en un duro cuestionamiento al Poder Judicial.

Chaves criticó a los magistrados de la Corte Plena y expresó su descontento con la posible elección de la funcionaria judicial.

Las declaraciones del ministro profundizan las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial en un momento clave para la designación de las autoridades de la Corte Suprema.