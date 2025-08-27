En el marco de la conferencia de prensa semanal, el presidente Rodrigo Chaves presentó el proyecto de la “mega cárcel”, luego de que el pasado 26 de agosto, la Comisión de Asuntos Hacendarios avaló destinar más de 7 mil millones para su construcción.

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, CACCO, que planea el Gobierno, se construiría en La Reforma, en un terreno de 90 mil metros cuadrados.

¿Quiénes irán ahí?

Reos vinculados con crimen organizado

Reos violentos

Riesgo para la seguridad institucional

Extraditables

Reos que requieren protección

¿Cuál sería su capacidad?

Serán cinco módulos de 1020 reos cada uno bajo vigilancia extrema, es decir, habrá capacidad para 5100 privados de libertad.

¿Qué particularidades tendría?

5 consultorios médicos

25 celdas para visitas íntimas

Edificio administrativo

Puesto de control principal

7 fortines de vigilancia

Bodega

Centro de basurero

¿Y el presupuesto?

Según la información que brinda el Gobierno, tendrá un valor total de ₡21 mil millones

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron el pasado martes 26 de agosto un total de 7,879 millones, que junto con el dinero de Justicia permitirá alcanzar 8,147 millones, un equivalente al 40% de la inversión total.

Los restantes 12 mil millones, un 60% en total, se encuentra en trámite, según indican las filminas presentadas por Presidencia.