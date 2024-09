Hoy se dio la conferencia de prensa del presidente, Rodrigo Chaves, sobre la detención y traslado de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, a los Tribunales de Justicia de Goicoechea.

Ella, junto a otros siete directivos, son investigados por una aparente relación en la adjudicación de contratos con sobreprecio a empresas privadas, para que se encargaran de la administración de más de 100 EBAIS.

El hecho se dio la mañana del lunes, cuando agentes del Organismo de Investigación (OIJ) buscaban a los involucrados en la indagatoria. Esquivel fue buscada en su casa de habitación, pero oficiales toparon con que la jerarca no se encontraba en su vivienda.

Pasó alrededor de una hora, cuando se dio el anuncio de que Esquivel se entregó en las oficinas del OIJ de Pérez Zeledón.

La expectativa se centró este miércoles en la respuesta del Gobierno ante las acciones ejercidas.

La conferencia inició con un recuento de varios casos con relación a supuestos desvíos de fondos, corrupción o robo, y cómo la Fiscalía los ha gestionado conforme pasa el tiempo.

Seguidamente, Rodrigo Chaves asegura que convocó a todo su gabinete, pero que faltó una persona, y esa es la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Desde el principio de la actividad, Chaves mantuvo su postura clara. “No hay pruebas absolutas de ningún delito”, según dijo, se habría cometido un grave error con las acciones desempeñadas.

“Qué fácil y qué cobarde es montarla en una perrera y enviarla a San José, como si fuera miembro de una banda de sicarios o una narcotraficante“, comentó.

Para Chaves esto se trata de un “show” y “detención mediática” por parte de la Fiscalía, ya que Esquivel a su criterio no puso resistencia. “¿Era necesario detener de esa manera a una persona, esposarla, trasladarla a celdas judiciales?“, dando a entender que las acciones estuvieron de más.

El presidente consideró que hubo un uso desmedido de violencia para detener a la jerarca.

“La CGR está revisando una apelación que no tiene respuesta. No hay nada que diga que la contratación en sí misma es un acto ilegal, no se ha gastado ni un solo colón, por lo tanto no ha habido afectación a las finanzas de la Caja“, defendió el presidente.

Una de sus frases más destacadas fue que la Fiscalía detuvo para investigar y no investigó para detener,

Otro de los puntos a resaltar de la conferencia, se dio cuando Chaves cuestionó al Fiscal General, Carlo Díaz, a quien critica por supuestamente haber cometido uno de los uno de los “atropellos más grandes en la historia del Poder Judicial“.

A lo largo de su discurso, Chaves criticó lo que considera inacción por parte del Poder Judicial en otros casos investigados, como lo pueden ser el de Coopeservidores, Aldesa o Cochinilla.