Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Rodrigo Chaves interpuso una querella contra la exministra de Comunicación debido a los audios filtrados de una reunión a un medio de comunicación.

Fabian Silvia, abogado de Rodrigo Chaves, afirma que “estas grabaciones sin el consentimiento son entregadas a un medio de comunicación y este medio comienza a proyectarlas, a difundirlas”.

Asimismo, esta acción legal se enmarca en la difusión de dichos audios que corresponden a una reunión con un medio de comunicación.

Por consiguiente, la querella interpuesta por Rodrigo Chaves contra la exministra de Comunicación responde a la filtración de estos audios.