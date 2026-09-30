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Rodrigo Chaves interpuso una querella contra la exministra de Comunicación debido a los audios filtrados de una reunión a un medio de comunicación.
Fabian Silvia, abogado de Rodrigo Chaves, afirma que “estas grabaciones sin el consentimiento son entregadas a un medio de comunicación y este medio comienza a proyectarlas, a difundirlas”.
Asimismo, esta acción legal se enmarca en la difusión de dichos audios que corresponden a una reunión con un medio de comunicación.
Por consiguiente, la querella interpuesta por Rodrigo Chaves contra la exministra de Comunicación responde a la filtración de estos audios.