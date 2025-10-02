El presidente Rodrigo Chaves hizo entrega del mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito al Tribunal Supremo de Elecciones, con lo cual arrancó de manera oficial la campaña electoral que concluirá el 1 de febrero.

En este proceso se escogerá a 57 diputados, dos vicepresidentes y al presidente de la República, ya que serán cuatro meses de una intensa disputa entre los 20 participantes a la silla presidencial.

La entrega del mando policial es un requisito legal, dado que el TSE asume el control de los cuerpos de seguridad durante el proceso electoral.