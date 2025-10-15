El presidente Rodrigo Chaves descartó de forma categórica la creación de nuevos impuestos al aguinaldo, tras las declaraciones del ministro de Hacienda que generaron un intenso debate en la Asamblea Legislativa.

Chaves reconoció que su colaborador “trató de hablar demasiado florido”, una actitud que rectificó de manera inmediata ante la Comisión de Hacendarios para evitar malentendidos.

El mandatario fue enfático al subrayar que su gobierno no puede subir impuestos, un mensaje directo que busca calmar los ánimos en los diferentes sectores que protestaron ante la sola posibilidad.