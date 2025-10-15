Rodrigo Chaves, presidente de la República, tuvo una entrevista con una reconocida cadena de noticias. El mandatario nacional habló sobre la actualidad de Venezuela y cómo Costa Rica se suma a la guerra contra los carteles de droga.

¿Con cuál medio tuvo la entrevista?

Con Fox News.

¿Habló sobre el Cartel de los Soles?

Al iniciar la entrevista, el mandatario fue recibido con la pregunta, “¿cómo está operando el Cartel de los Soles de Nicolás Maduro en Costa Rica?” y así respondió:

“EL Cartel de los Soles de Nicolás Maduro está operando en toda América Latina y es una de las fuerzas que estamos batallando. Costa Rica está haciendo como usted muy bien reportó, patrullaje marino junto con las autoridades de los Estados Unidos. Somo el único país de América Latina y creo del mundo, que ya está escaneando, haciendo inspección de todas nuestras exportaciones a través de los puertos principales hacia Europa y los Estados Unidos”.

“No vamos a permitir que esas fuerzas del narcotráfico internacional sigan afectando nuestras sociedades y la sociedad de los Estados Unidos”, agregó.

Si desea ver la entrevista completa, acá el video: