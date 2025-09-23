Por medio de una conferencia de prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, reaccionó a la votación en la cual se decidió mantener su inmunidad.

El mandatario nacional habló en medio de una conferencia por la inauguración de la nueva Área de Salud de Carrillo, Guanacaste.

Declaraciones

"Celebren que el cambio que estamos haciendo en esta patria bendita es para bien. Y hablando de construcción a la patria, ya no hablemos de personas que son escoria, como el 'Testigo de la Corona', ya no hablemos más de Arias Sánchez y su red de su cuido con Orlando Aguirre, Patricia Solano y los 15 serviles de la Corte Plena, hablemos de cosas bonitas, de lo que está haciendo el gobierno", comentó Chaves.

Chaves añadió que no lo van a poder intimidar.

El resultado de la votación

A pesar de que la mayoría del plenario estuvo de acuerdo en la decisión de levantar la inmunidad, no se alcanzó la mayoría necesaria.

Para proceder con el levantamiento debía existir al menos 38 votos a favor de la moción, sin embargo, el resultado arrojó 34 votos a favor y 21 en contra.