El reconocido medio de comunicación Fox News tuvo una entrevista con el presidente de la República, Rodrigo Chaves. En el espacio, el mandatario habló sobre la actualidad de Venezuela, guerra contra los carteles y la ola de criminalidad en Costa Rica.

Con respecto a la última temática mencionada, Chaves emitió un criterio.

¿A qué se debe la mayoría de homicidios en Costa Rica?

“Hay que entender que la enorme mayoría de homicidios vienen de la guerra entre bandas de narcotraficantes, los que venden en las esquinas, en los puestos y están peleando por territorio y lamentablemente e inaceptablemente, se asesinan entre ellos en esa competencia”

Según el presidente, el problema de la inseguridad no viene del gobierno, viene de “una legislación apsolutamente garantista que protege a los criminales”.

Poder Judicial

Rodrigo Chaves apuntó al Poder Judicial como uno de los responsables de esta problemática.

“Libera a la enorme mayoría de los detenidos por el microtráfico local”.

