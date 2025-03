“Amados compatriotas, el récord de la historia reflejará el 18 de marzo del año 2025 cuando el pueblo, la conciencia civil de nuestra amada Costa Rica, se despertó. Será un día histórico, sin duda alguna. Tengo el honor y, con gran humildad, de dirigirme a ustedes no desde una posición de privilegio o de las alturas del poder, sino simplemente como un servidor público, con la responsabilidad que significa ser el vocero del pueblo, quien habla a nombre de ustedes”, así inició su discurso el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en medio de la multitud que se manifestó para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz.

La Fiscalía General fue el epicentro donde los manifestantes aguardaban las palabras del mandatario en un día caluroso, mientras las banderas de Costa Rica ondeaban al unísono con el grito ‘fuera’ y ‘les llegó la hora’.

Chaves aseguró en su intervención que “hoy no hay un solo costarricense que no sea demócrata y que no crea en la separación de poderes”. “Somos respetuosos de las instituciones, lo que no aceptamos es que corruptos como Carlo Díaz…”, las palabras que prosiguen del Presidente no fueron legibles debido al bullicio de la gente.

“¡Fuera, fuera, fuera!” gritó el Presidente junto con los ciudadanos presentes, mientras recalcaba la importancia de que en el país existan pesos y contrapesos.

Además, sin mencionar nombres, Chaves aseguró que: “hay instituciones heridas de gravedad. Las han capturado las ratas. “Gente como Carlo Díaz, y sus cómplices, sus proxenetas, en el Poder Judicial”.

Fiscal General lanza acusación contra el Ejecutivo

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, acusó al Poder Ejecutivo de haber promovido aparentemente la manifestación, lo que constituyó, a su entender, una clara transgresión al principio de separación de poderes y a la institucionalidad.

“Es relevante destacar que, en los últimos dos años, la Fiscalía ha llevado a cabo un trabajo arduo y decidido en la lucha contra la delincuencia y la corrupción, lo cual ha generado diversas críticas y ataques por parte de quienes se ven involucrados en estos procesos”, cuestionó Díaz.

El Fiscal General lamentó que el Ejecutivo ‘ataque’ las labores del Poder Judicial, mientras que, según afirmó, desde ese poder no se implementan acciones contundentes para enfrentar la delincuencia y la corrupción.

“Particularmente, la inversión en prevención a través de cuerpos policiales tan fundamentales como la Fuerza Pública, así como el impulso y aprobación de proyectos de ley que ayudarían a reducir los niveles de criminalidad, aún son ausentes”, agregó.

Pasado controversial entre Díaz y Chaves

La polémica entre Carlo Díaz y Rodrigo Chaves se remonta a octubre del año pasado, cuando el Fiscal General denunció en el Congreso el supuesto pago de seis bitcoins para promover un ataque en su contra y desacreditar a la Sala IV, tras declarar inconstitucional la ‘ley jaguar’. Este monto equivale a $350 mil y, según indicó, se habría utilizado para financiar una granja de trolls.

Además, el máximo representante del Ministerio Público anunció en aquel entonces la investigación por el presunto uso de vehículos decomisados al narcotráfico para dar seguimiento a él y a otras autoridades.

En contraparte, el presidente acusó a Díaz de supuestamente querer favorecer, desde su puesto, a la fiscala Arelys Mora Gamboa, con quien en octubre del año pasado aún mantenía una relación sentimental.

Antes de octubre de 2024, el presidente Chaves cuestionó las acciones lideradas por el Ministerio Público y el Poder Judicial en relación con los allanamientos y la detención de la entonces presidenta y los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debido a las aparentes irregularidades en la contratación de servicios para los Ebais.

El momento curioso

Durante la protesta, el periodista de Noticias Repretel, Rodrigo Guevara, se coló entre la multitud y le preguntó a dos de las asistentes sobre las razones de su participación en la protesta. Sin embargo, una no supo qué responder, mientras que la otra dijo que lo hacía para tener un gobierno ‘mejor’.