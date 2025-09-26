El Gobierno y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) presentaron oficialmente a Tibi, el nuevo proyecto de tren eléctrico metropolitano para mejorar la movilidad en el Gran Área Metropolitana.

El nombre Tibi proviene de la palabra “ciempiés” en idioma ngäbe (nobe), que se habla principalmente en comunidades indígenas de Puntarenas. El nombre hace alusión a la fuerza colectiva y el respeto por las raíces.

Características principales del proyecto

El sistema contará con más de 51 kilómetros a doble vía distribuidos en dos líneas:

San José – Paraíso de Cartago

San José – Alajuela centro

Además, se proyectan:

30 estaciones y dos terminales nuevas

y 28 unidades eléctricas modernas

Frecuencias cada 10 minutos , los 7 días de la semana

, los Integración con buses, ciclovías y pasos peatonales para una movilidad intermodal.

Mejoras en movilidad

Con la entrada en operación de Tibi, el proyecto busca beneficiar a más de 100.000 usuarios diarios y a más de tres millones de personas en el GAM.

Entre sus ventajas destacan:

Menores tiempos de traslado , lo que permitirá que miles de personas lleguen más rápido a sus destinos.

, lo que permitirá que miles de personas lleguen más rápido a sus destinos. Reducción de 6,5 millones de toneladas de CO₂ , gracias al uso de electricidad proveniente de fuentes limpias y renovables.

, gracias al uso de electricidad proveniente de fuentes limpias y renovables. Un servicio seguro, sostenible y moderno, con estándares internacionales.

Respaldo internacional

El financiamiento del proyecto, estimado en US$800 millones, está respaldado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Verde del Clima (GCF) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).