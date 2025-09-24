El presidente Rodrigo Chaves cuestionó duramente a la presidencia del Congreso luego de la sesión donde se definió el mantenimiento de su inmunidad en el caso del Pan Centroamericano.

Chaves dirigió sus críticas específicamente contra el presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez, a quien acusó de ejercer un liderazgo “nefasto y negativo” al manejar “las marionetas de la institucionalidad”.

El resultado de la votación, donde 21 diputados evitaron que se le removiera el fuero para enfrentar el proceso por el presunto delito de concusión.