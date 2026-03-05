Rodrigo Chaves aseguró que no respeta fallo de la Sala IV sobre frecuencias

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El presidente de la República se refirió con dureza al fallo de la Sala Constitucional que ordena al gobierno realizar un concurso público en un plazo de tres meses para la asignación de frecuencias de radio y televisión, al considerarlo “desastroso y repudiable”.

La resolución judicial responde a un recurso de amparo presentado por un ciudadano, quien alegó que el modelo de subasta impulsado por el Ejecutivo excluía a los pequeños medios de comunicación en beneficio de los más grandes.

A pesar de su rechazo, el mandatario afirmó que no tomarán medidas de fuerza, sino que acatarán lo que las leyes mandan, aunque despreciando el fallo.