El presidente Rodrigo Chaves arremetió contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante su última conferencia de prensa, donde calificó como “mordaza” la veda publicitaria que desde el 2 de octubre restringe a las instituciones públicas anunciar sus logros mediante medios y redes sociales.

El mandatario, quien asistió previamente a la sesión solemne de convocatoria electoral, cuestionó abiertamente esta norma establecida.

El TSE defendió la medida como una tradición democrática observada durante décadas, la cual impide que el Gobierno utilice recursos públicos para inclinar la balanza a favor de cualquier fuerza política.