El presidente Rodrigo Chaves confirmó que viajará a Atlanta, Estados Unidos, para someterse a una cirugía por una condición prostática benigna. Aseguró que el procedimiento será realizado por su sobrino, el doctor Froy González.

“Voy a operarme de algo que la mayoría de los hombres de mi edad enfrentan”

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves reveló que viajará este fin de semana a Estados Unidos para someterse a una intervención quirúrgica relacionada con la próstata.

“Voy a viajar a los Estados Unidos para terminar la conferencia este domingo. La razón es que me voy a hacer una operación, es una operación que la mayoría de los hombres de mi edad tienen que lidiar, que es hiperplasia prostática. No hay signos de cáncer, simplemente se me dificulta ir al baño y es molesto, entonces voy a corregir eso”, explicó el mandatario.

Chaves aclaró que se trata de una hiperplasia prostática, una condición común en hombres mayores de 50 años, y que no existe ningún indicio de cáncer.

El presidente será operado por su propio sobrino en Atlanta

El mandatario indicó que el procedimiento será realizado por su sobrino, el doctor Froy González, quien ejerce como cirujano en Atlanta, Georgia.

“El cirujano es mi sobrino que opera en Atlanta, Georgia, el doctor Froy González, y lo otro es que tengo seguro privado”, detalló Chaves.

Además, aseguró que eligió un método quirúrgico que requiere menos tiempo de recuperación, motivo por el cual decidió realizarse la operación fuera del país.

“En Costa Rica ese método no está disponible. Me voy este domingo y regreso de este sábado en ocho”, añadió.

“No le voy a hacer caso ni a mi sobrino”

Con su característico tono, el presidente bromeó al referirse al tiempo de incapacidad que deberá tomar después del procedimiento:

“Yo sé que me van a incapacitar por mucho rato, pero al igual que no le hago caso a todo el mundo, no le voy a hacer caso a mi sobrino”, dijo entre risas.

Chaves insistió en que su recuperación será rápida y que espera retomar sus labores presidenciales lo antes posible.

¿Qué es la hiperplasia prostática?

La hiperplasia prostática es el agrandamiento benigno (no canceroso) de la glándula prostática, una condición común que afecta principalmente a hombres mayores. El crecimiento de la próstata puede comprimir la uretra, lo que provoca problemas urinarios como dificultad para orinar, chorro débil o necesidad frecuente de orinar. El diagnóstico se realiza a través de un examen físico y pruebas, y el tratamiento puede variar desde cambios en el estilo de vida hasta medicamentos o cirugía.

Es una situación médica común y tratable, especialmente en hombres mayores de 50 años.