Rodrigo Arias, presidente del Congreso, evitó declaraciones tras el fallo del Tribunal Supremo de Elecciones, que validó la renuncia del exvicepresidente Stephan Brunner, en un caso que investigó presiones políticas internas.

La resolución judicial, basada en pericias documentales, descartó vicios en el proceso pero dejó abierta una investigación administrativa por posible obstrucción a la justicia.

Arias, vinculado a sectores críticos del gobierno, mantiene reserva mientras la Fiscalía analiza nuevas evidencias.