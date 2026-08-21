Rodolfo inspira con su resiliencia y solicita donativos para cumplir su sueño

Rodolfo, un niño que llegó al mundo con solo 6 meses de gestación y un peso de 1000 gramos, enfrenta cada día con una resiliencia que inspira a quienes conocen su historia, mientras su madre Tatiana acompaña su lucha por alcanzar la movilidad que tanto anhela.

Nacido prematuramente y con una talla de 27 centímetros, el menor pasó largas jornadas en cuidados intensivos, una experiencia que marcó el inicio de su batalla por la vida.

Ahora, su familia solicita donativos para continuar con el tratamiento que le permita caminar, un sueño que Rodolfo persigue con determinación y que moviliza a quienes creen en la esperanza de un futuro mejor.