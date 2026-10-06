Policía de tránsito tomará medidas contra rodadas de motociclistas

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La Policía de Tránsito prepara operativos para prevenir y sancionar las rodadas masivas de motociclistas que suelen aumentar durante el último trimestre del año, especialmente en fechas como Halloween y diciembre.

Actividades sin permiso

Según la información brindada, estas rodadas suelen realizarse sin permisos ni coordinación con las autoridades, por lo que se pueden sancionar. A diferencia de eventos como maratones o actividades ciclísticas, que requieren coordinación previa con Tránsito, municipalidades y Fuerza Pública.

La última rodada registrada ocurrió el pasado sábado en la autopista General Cañas, donde cientos de motociclistas ocuparon la vía durante la noche y provocaron afectación en el tránsito. Incluso participaron menores de edad.

Fechas bajo vigilancia

Tránsito mantiene identificadas fechas en las que podrían aumentar estas actividades, entre ellas el 31 de octubre y distintos días de diciembre. También se señaló que los viernes suelen ser utilizados para este tipo de concentraciones.

Las autoridades indicaron que monitorean convocatorias realizadas mediante redes sociales y trabajan de manera preventiva junto con otras instituciones para contar con mayor presencia policial.

El objetivo es controlar las infracciones de tránsito, aplicar las sanciones correspondientes y prevenir afectaciones en las principales carreteras del país, como la Ruta 27 y la General Cañas.