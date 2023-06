Robert De Niro se convirtió en papá a los 79 años y aseguró que “se siente genial” con el nacimiento de su hija Gia Virginia Chen De Niro.

El actor también aprovechó para felicitar a su amigo su amigo Al Pacino, que tuvo a su cuarto hijo a los 83.

“Escucha, Al Pacino acaba de tener un bebé, me dijeron ayer por la mañana, y es unos años mayor que yo. Dios lo bendiga, muy feliz por él”, comentó.

Además, en una entrevista con Access Hollywood, bromeó sobre las actividades compartirá con su amigo: “Vamos a hacer salidas de juegos y a cambiar pañales”.

El protagonista de ‘Taxi driver’ también dijo que la paternidad siendo más adulto es diferente. “Tengo cierta conciencia: cuando eres mayor, tienes conciencia de ciertas cosas en la vida, la dinámica, todo, la dinámica familiar”.

“No puedes evitar aprender ciertas cosas y cómo lidiar con ellas y administrarlas. Es increíble, pero estoy muy feliz por eso”, mencionó.

De Niro fue padre por séptima vez con su novia, Tiffany Chen y, algunos días después, compartió una imagen de su hija revelando el nombre: Gia Virginia Chen De Niro.

El actor también contó que siente que con sus hijos es muy afectuoso, pero eso no quiere decir que no ponga límites. “No hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta ser duro, pero, a veces, no tienes otra opción.

Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó.