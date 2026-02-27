Rio Ave comparte las primeras imágenes de Brandon Aguilera tras la operación de su rodilla

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Fue un día movido realmente para el volante ofensivo de la Selección Nacional y el Rio Ave de Portugal, Brandon Aguilera; vamos por partes.

Primero, su estado de salud. El club publicó la primera imagen tras la cirugía que le realizaron por la ruptura de ligamento cruzado.

“Brandon Aguilera fue operado con éxito de la rodilla derecha y ya inició su proceso de rehabilitación. Buena recuperación, Agui, estamos todos contigo”, describió el club.

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Tras resultados dispares, el equipo decidió hacer un cambio en la dirección técnica. Ahora, Aguilera será dirigido por una leyenda del fútbol portugués, el defensor central Bruno Alves.