Se ha dado a conocer que exintegrantes del grupo The Beatles, habrían grabado pistas para el próximo álbum de The Rolling Stones

Ringo Starr y Paul McCartney -ex integrantes de The Beatles– habrían colaborado en la nueva producción de la banda The Rolling Stones, así lo han dado a conocer algunos medios internacionales.

Durante las sesiones en Los Ángeles, para el disco, que aún no tiene nombre, se habrían grabado pistas del bajo y batería de Paul y Ringo, aunque, se desconoce si fueron para una o varias canciones, detalló Variety.

En cuanto al esperado nuevo álbum también incluirá canciones grabadas hace unos años con el baterista Charlie Watts, quien falleció en 2021.