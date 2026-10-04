Riña deja mujer con heridas por arma blanca en vía pública

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre una riña en vía pública que dejó a una mujer herida con arma blanca en Pérez Zeledón.

Según el reporte brindado por las autoridades, la mujer se encontraba en la vía pública cuando inició un altercado con un hombre y otra mujer. Durante la riña resultó con múltiples heridas y requirió traslado al Hospital de Pérez Zeledón.

Las autoridades identificaron a la víctima con el apellido Morales, de 31 años.

El suceso ocurrió a eso de las 5:30 p. m. de este 4 de octubre, en San Isidro de El General.

Por: Camila Rosales Méndez

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